Сочинить восточную сказкe
Музыка
Сочинить восточную сказкe
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила- была прекрасная принцесса, красивее её не было на всём белом свете. Она жила в большом прекрасном дворце, полностью сделанного из драгоценных камней. Но однажды, украл принцессу страшный дракон, который заточил её в высокой башне. Тогда, король принцессы приказал всем храбрым юношам отправиться на поиски принцессы. Тот, кто освободит её от дракона, тот и будет мужем принцессы. Много храбрых юношей погибло от страшного и жестокого дракона, но нашёлся храбрый рыцарь, который смело ринулся в бой и одним ударом отсёк дракону голову. Затем он поднялся в башню и выпустил принцессу. Рыцарь отвёз её домой, где они и сыграли свадьбу. И жили они долго и счастливо. Конец)))
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Геометрия