ИСТОРИЯ О МАРСЕ КАК СДЕЛАТЬ

Гость: Гость:

Еще до изобретения телескопа проводились позиционные наблюдения за Марсом. Перед учеными и исследователями стояла основная задача определить точное расположение планеты по отношению к звездам. Одним из первых стал проводить такие наблюдения Коперник, он хотел найти доказательства своей теории о гелиоцентрической системе мира. Точность его наблюдений составила примерно одну минуту дуги. Тихо Браге получил гораздо лучшие результаты и добился большей точности, его наблюдения достигли 10 минут дуги. На протяжении 22 лет Браге вел свою работу и пронаблюдал десять противостояний Марса. После его смерти неоценимые исследования и документы попали по назначению, в руки талантливого вычислителя Иоганна Кеплера. Именно исследования Тихо Браге помогли провести Кеплеру вычисления и открыть три знаменитых закона о движении планет. Ученые неспроста для своих исследований выбрали Марс. Ведь для того чтобы определить форму исследуемой планеты, а также траекторию орбиты необходимо провести множество часов наблюдений. Марс идеально подходит для такой работы, он близко расположен к Земле, достаточно быстро перемещается среди звезд, описывает широкие петли вблизи эпохи противостояния и главное наблюдать за Марсом можно на разных угловых расстояниях от Солнца. Юпитер и Сатурн находятся далеко от Земли и перемещаются по небосклону очень медленно. Венера тоже не подошла бы для таких наблюдений, так как эксцентриситет ее орбиты составляет только 0,007, в то время как орбита Марса составляет 0,093, что почти в 13 раз больше. Наблюдать за Венерой очень сложно, она не отходит от Солнца дальше 48 и привязать ее положение к неподвижным звездам на светлом небе не простая задача. Может если бы Кеплер остановил свой выбор на Юпитере, Венере или Сатурне, то никогда бы и не сумел открыть свой первый закон и доказать разницу между окружностью и орбитой планеты. Отысканные Кеплером элементы орбиты почти ничем не отличаются от современных данных. Например, полуось орбиты по Кеплеру составляет 1,5264 астрономической единицы, а современные данные 1,5237. По Кеплеру эксцентриситет орбиты Марса равняется 0,0934.