ИСТОРИЯ О МАРСЕ КАК СДЕЛАТЬ

Литература
ИСТОРИЯ О МАРСЕ КАК СДЕЛАТЬ
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Еще до изобретения телескопа проводились позиционные наблюдения за Марсом. Перед учеными и исследователями стояла основная задача определить точное расположение планеты по отношению к звездам. Одним из первых стал проводить такие наблюдения Коперник, он хотел найти доказательства своей теории о гелиоцентрической системе мира. Точность его наблюдений составила примерно одну минуту дуги. Тихо Браге получил гораздо лучшие результаты и добился большей точности, его наблюдения достигли 10 минут дуги. На протяжении 22 лет Браге вел свою работу и пронаблюдал десять противостояний Марса. После его смерти неоценимые исследования и документы попали по назначению, в руки талантливого вычислителя Иоганна Кеплера. Именно исследования Тихо Браге помогли провести Кеплеру вычисления и открыть три знаменитых закона о движении планет.       Ученые неспроста для своих исследований выбрали Марс. Ведь для того чтобы определить форму исследуемой планеты, а также траекторию орбиты необходимо провести множество часов наблюдений. Марс идеально подходит для такой работы, он близко расположен к Земле, достаточно быстро перемещается среди звезд, описывает широкие петли вблизи эпохи противостояния и главное наблюдать за Марсом можно на разных угловых расстояниях от Солнца. Юпитер и Сатурн находятся далеко от Земли и перемещаются по небосклону очень медленно. Венера тоже не подошла бы для таких наблюдений, так как эксцентриситет ее орбиты составляет только 0,007, в то время как орбита Марса составляет 0,093, что почти в 13 раз больше. Наблюдать за Венерой очень сложно, она не отходит от Солнца дальше 48 и привязать ее положение к неподвижным звездам на светлом небе не простая задача. Может если бы Кеплер остановил свой выбор на Юпитере, Венере или Сатурне, то никогда бы и не сумел открыть свой первый закон и доказать разницу между окружностью и орбитой планеты.       Отысканные Кеплером элементы орбиты почти ничем не отличаются от современных данных. Например, полуось орбиты по Кеплеру составляет 1,5264 астрономической единицы, а современные данные 1,5237. По Кеплеру эксцентриситет орбиты Марса равняется 0,0934. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Азию от Европы отделяет пролив
Ответить
Русский язык
Неопределённая форма глагола трепещет
Ответить
Литература
Как выражена тема обречённости мира в рассказе " господин из Сан- Франциско И. Бунина"
Ответить
Русский язык
Падеж слове грохатали
Ответить
Английский язык
Напиши словосочетания
Ответить