История о том как мальчик или девочка осознали свою ответственность за другого человека и помогли ему

Гость: Гость:

Я со своим братом Петей и подругой Настей пошли на пляж. Там было жарко и мы решили охладиться. Зайдя в озеро моя подруга Настя увидела совсем недалеко от себя мяч. Она подплыла к нему, но дно реки было отлогое, да и течение сильное. Мы решили позвать Настю обратно к себе но она не смогла подплыть обратно, отлогое дно тянула Настю на дно, а течение с большой силой уносило Настю назад. Мой брат был пловцом, да и я помогала Насте. Мы вместе с братом взяли верёвку, и попросили Настю за неё ухватиться. Так мы вытянули Настю из воды.