История, срочно нужен совет!!! Как лучше учить билеты по истории я вот вроде выучи?? а потом забываю сейчас 4 АПРЕЛЯ а экзамен 15-16 мая я успею!??! И как вообще лучше учить 30 билетов а я выучил 3
История
История, срочно нужен совет!!! Как лучше учить билеты по истории я вот вроде выучи?? а потом забываю сейчас 4 АПРЕЛЯ а экзамен 15-16 мая я успею!??! И как вообще лучше учить 30 билетов а я выучил 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ежедневно повторяйте один два билета,лучше начать попорядку ,когда первые выучены,начинайте другие,а в входные повторите всё,все равно что то в памяти останется.Удачи.
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