История, срочно нужен совет!!! Как лучше учить билеты по истории я вот вроде выучи?? а потом забываю сейчас 4 АПРЕЛЯ а экзамен 15-16 мая я успею!??! И как вообще лучше учить 30 билетов а я выучил 3

История

История, срочно нужен совет!!! Как лучше учить билеты по истории я вот вроде выучи?? а потом забываю сейчас 4 АПРЕЛЯ а экзамен 15-16 мая я успею!??! И как вообще лучше учить 30 билетов а я выучил 3

Автор: Гость