Один поезд прошел 480 км а второй с той же скоростью - 360 км. второй поезд был в пути н?? 2 ч меньше чем первый. сколько часов прошел 2поезд?

Математика
Один поезд прошел 480 км а второй с той же скоростью - 360 км. второй поезд был в пути н?? 2 ч меньше чем первый. сколько часов прошел 2поезд?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)480-360=120 км прошёл за два часа первый; 2)120:2=60 км/ч скорость поездов; 3)480:60=8 часов ехал первый поезд; 4)360:60=6 часов ехал второй поезд
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