Один поезд прошел 480 км а второй с той же скоростью - 360 км. второй поезд был в пути н?? 2 ч меньше чем первый. сколько часов прошел 2поезд?

Математика

Один поезд прошел 480 км а второй с той же скоростью - 360 км. второй поезд был в пути н?? 2 ч меньше чем первый. сколько часов прошел 2поезд?

Автор: Гость