История в конце которой можно сказать хорошо жить вместе

Гость: Гость:

Моя бабушка заболела,а мы жили далеко от неё,за пять тысяч километров.Дедушку мы похоронили ещё одиннадцать лет назад.Тяжело жилось нашей бабуле без дедушки,скучала она сильно по нему.Мама со своим братом-моим дядей всё время звали её жить с нами,но ей все что-то мешало.:нужно ремонт в доме сделать,то за виноградником следить,то корове сена накосить,Дядя поедет,сделает тяжелую работу,не заметит,как и отпуск пролетит, бабуле легче и она снова не едет.Мы поняли,что она просто дедушкину могилку не хотела оставлять,очень долго они вместе прожили.А тут так заболела,что мама поехала и привезла её к нам..Бабушке временами становилось лучше,она радовалась,как ребенок. Потом мама поместила её в наш санаторий "Кедровый лог",где ей стало еще лучше. Слава Богу,что с ней все хорошо,да и мы рядом,если ей помощь понадобится.Хорошо жить вместе!