СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ (ТО ЕСТЬ БЕЗ Х) «За 2 кг п??ченья и 1,5 кг конфет заплатили 615 руб. Сколько стоит 1кг печенья и 1 кг конфет, если печенье стоит в 1,4 раза меньше, чем конфеты?»

Математика

СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ (ТО ЕСТЬ БЕЗ Х) «За 2 кг п??ченья и 1,5 кг конфет заплатили 615 руб. Сколько стоит 1кг печенья и 1 кг конфет, если печенье стоит в 1,4 раза меньше, чем конфеты?»

Автор: Гость