СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ (ТО ЕСТЬ БЕЗ Х) «За 2 кг п??ченья и 1,5 кг конфет заплатили 615 руб. Сколько стоит 1кг печенья и 1 кг конфет, если печенье стоит в 1,4 раза меньше, чем конфеты?»
Математика
СРОЧНО!!! ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ЗАДАЧУ АРИФМЕТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ (ТО ЕСТЬ БЕЗ Х) «За 2 кг п??ченья и 1,5 кг конфет заплатили 615 руб. Сколько стоит 1кг печенья и 1 кг конфет, если печенье стоит в 1,4 раза меньше, чем конфеты?»
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1,5*1,4=2,1 (кг) печенья стоят столько же, сколько 1,5 кг конфет. 2)2+2,1=4,1 (кг) печенья можно купить на 615 руб 3)615:4,1=150(р) стоит печенье. Ответ: 1 кг печенья стоит 150 руб
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