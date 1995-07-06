Что открывали стародавние египтяне ?

География
Что открывали стародавние египтяне ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Физика - изобретены водяные часы (карманные, нашейные египетские часики, инструкции – «наставления» о пользовании солнечными часами) . Медицина - лечебники с описанием кровообращения, лечения ран, пролома черепа и повреждения внутренних полостей носа. География - до нас дошли куски подробных чертежей карт горных промыслов пустыни.
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