It's curly and brown. Перевод пожалуйста

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It's curly and brown. Перевод пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он (Она ) кудрявая (вый) и коричневая (вый ). Если про животные
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