В треугольнике ABC угол A равен 50 градусов,а угол B в 12 раз меньше угла C.Чему равна гр??дусная мера угла C?

Геометрия
В треугольнике ABC угол A равен 50 градусов,а угол B в 12 раз меньше угла C.Чему равна гр??дусная мера угла C?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть угол С=х,тогда угол В=х:12 так как сумма углов треугольника 180градусов,то х:12+х+50=180 х:12+х=130 приводим к общему знаменателю- х:12+12х:12=130 13х:12=130 13х=12*130 13х=1560 х=120 ответ: угол С=120 градусам
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