В треугольнике ABC угол A равен 50 градусов,а угол B в 12 раз меньше угла C.Чему равна гр??дусная мера угла C?

Геометрия

В треугольнике ABC угол A равен 50 градусов,а угол B в 12 раз меньше угла C.Чему равна гр??дусная мера угла C?

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