Задача номер 5 помогите плиз
Математика
Задача номер 5 помогите плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 270-84=186 ехало из второй школы 2) 270+186=456 детей всего ехало 3) 456-56=400 стало всего детей 4) 400:4= по 100 детей сидело в 4 вагонах
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