Сообщение о том,что ваш друг живет на 10 этаже,несёт 4 бита информации.Сколько этажей в доме?
Информатика
Сообщение о том,что ваш друг живет на 10 этаже,несёт 4 бита информации.Сколько этажей в доме?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как информации 4 бита, то максимальное количество этажей в доме может быть 2⁴ = 16, а минимальное не может быть меньше 10, так как друг уже живет на 10 этаже. Значит количество этажей N: 10 <= N <= 16
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