Сообщение о том,что ваш друг живет на 10 этаже,несёт 4 бита информации.Сколько этажей в доме?

Информатика
Сообщение о том,что ваш друг живет на 10 этаже,несёт 4 бита информации.Сколько этажей в доме?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как информации 4 бита, то максимальное количество этажей в доме может быть 2⁴ = 16, а минимальное не может быть меньше 10, так как друг уже живет на 10 этаже. Значит количество этажей N: 10 <= N <= 16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача номер 5 помогите плиз
Ответить
Математика
Математика. Два грузовика выехали в 10.00 в противоположных направлениях. через 5 ч. ??асстояние между ними было 1140 км. На сколько скорость перво...
Ответить
Алгебра
Решите неравенство.34-16(x+2)>=6(1-x)-29
Ответить
Русский язык
Жила-была ворона И съела червяка Прошу у вас прощенья, что песня коротка ( нужно на??исать текст, чтобы получилось не в стихотворной форме)
Ответить
Русский язык
Сделай одно уравнение по задаче: В июне в пансионате отдыхали 342 человека. Из них 285 взрослых, остальные - дети. Сколько детей было в пансионате?
Ответить