Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов ,расстояние между которыми 66 км. скорость первого12км/ч.с какой скоростьюехал второй лыжник,если они встретились через 3 часа?

Математика

Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов ,расстояние между которыми 66 км. скорость первого12км/ч.с какой скоростьюехал второй лыжник,если они встретились через 3 часа?

Автор: Гость