Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов ,расстояние между которыми 66 км. скорость первого12км/ч.с какой скоростьюехал второй лыжник,если они встретились через 3 часа?
Математика
Два лыжника вышли одновременно навстречу друг другу из двух разных пунктов ,расстояние между которыми 66 км. скорость первого12км/ч.с какой скоростьюехал второй лыжник,если они встретились через 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорость сближения 66:3=22 км/ч скорость второго 22-12=10 км/ч
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