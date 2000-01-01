Юный маг научиля фокусу превращать шарик в 2 шарика и 5 роликов, и трюку превращать 4 шарика в 3 кубика и 2 ролика. Он зашел в комнату, где были шарики, и через некоторое время там оказалось 1500 кубиков, 1500 роликов и ни одно...
Математика
Юный маг научиля фокусу превращать шарик в 2 шарика и 5 роликов, и трюку превращать 4 шарика в 3 кубика и 2 ролика. Он зашел в комнату, где были шарики, и через некоторое время там оказалось 1500 кубиков, 1500 роликов и ни одного шарика. Сколько шариков было в комнате сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1900 шт из 100 делаем 200 ш и 500 р получаем 1900-100+200=2000 ш и 500 р 2000:4=500 500*3=1500 к 500*2=1000 р 1000+500=1500 р итого 1500 роликов и 1500 кубиков
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