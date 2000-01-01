Юный маг научиля фокусу превращать шарик в 2 шарика и 5 роликов, и трюку превращать 4 шарика в 3 кубика и 2 ролика. Он зашел в комнату, где были шарики, и через некоторое время там оказалось 1500 кубиков, 1500 роликов и ни одно...

Математика

Юный маг научиля фокусу превращать шарик в 2 шарика и 5 роликов, и трюку превращать 4 шарика в 3 кубика и 2 ролика. Он зашел в комнату, где были шарики, и через некоторое время там оказалось 1500 кубиков, 1500 роликов и ни одного шарика. Сколько шариков было в комнате сначала?

Автор: Гость