Три однокореных слова к слову заменил

Математика
Три однокореных слова к слову заменил
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Гость:
Изменение, взамен, выменять, замена.. корень мен 
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