Скажите пожалуйста план дня

Гость: Гость:

Некоторые люди составляют себе план дня или график дня .........В первую очередь каждый задумывается о том как он будет успевать и следить за планом дня...Нужно именно в то время вставать и выходить в школу , на работу, в институт и т.д..Сразу надо соблюдая правилам идти домой ...Конечно нужно отдохнуть прийти в себя...Надо поесть, заняться нужными делами ...Коротко о распорядке дня и этого достаточно ...