Скажите пожалуйста план дня

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Скажите пожалуйста план дня
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторые люди  составляют себе план дня или график дня .........В первую  очередь каждый задумывается о том как он будет успевать и следить за планом дня...Нужно именно в то время вставать и выходить в школу , на работу, в институт и т.д..Сразу надо соблюдая правилам идти домой ...Конечно нужно отдохнуть прийти в себя...Надо поесть, заняться нужными делами ...Коротко о распорядке дня и этого достаточно ...
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