. Найдите наименьший положительный корень уравнения (в градусах) cos3x*cosx – sinx*sin3x = 1

Математика
. Найдите наименьший положительный корень уравнения (в градусах) cos3x*cosx – sinx*sin3x = 1
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Воспользуемся формулой:  В данном случае: Найдем наименьший положительный корень
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