Поставь скобки в примере 20:2*54+46:2 так,чтобы получилось 293
Математика
Поставь скобки в примере 20:2*54+46:2 так,чтобы получилось 293
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
((20/2)*54+46)/2 держи. Можешь перепроверить
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