Прочитайте докажите что эти пары слов однокоренные слова .Какими частями речи являются однокоренные слова в каждой паре слов?По каким признакам вы их определили ?Спешите только глаголы.Подчеркните в безударных слогах корня букв...

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Прочитайте докажите что эти пары слов однокоренные слова .Какими частями речи являются однокоренные слова в каждой паре слов?По каким признакам вы их определили ?Спешите только глаголы.Подчеркните в безударных слогах корня буквы написание которых надо проверять . ЗВОНИТЬ -ЗВОН ХИТРИТЬ -ХИТРОСТЬ ГОРЕВАТЬ -ГОРЕ КОРМИТЬ -КОРМ ПРОСИТЬ-ПРОСЬБА ЗЕЛЕНЕТЬ -ЗЕЛЕНЬ СВИСТЕТЬ -СВИСТ ВСТРЕЧАТЬ -ВСТРЕЧА?

Автор: Гость