Морфологическии разбор слова под тяжестью
Русский язык
Морфологическии разбор слова под тяжестью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тяжестью—имя существительное: неодушевлённое, женский род единственное число, творительный падеж
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