Высота футбольных ворот 2 метра 40 сантиметров, она в 2 раза больше высоты хоккейных ворот. Узнай высоту хоккейных ворот.Помогите Пж!
Математика
Высота футбольных ворот 2 метра 40 сантиметров, она в 2 раза больше высоты хоккейных ворот. Узнай высоту хоккейных ворот.Помогите Пж!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 метра 40 сантиметров = 240 сантиметров 240 : 2 = 120 см = 1 метр 20 сантиметров
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