Высота футбольных ворот 2 метра 40 сантиметров, она в 2 раза больше высоты хоккейных ворот. Узнай высоту хоккейных ворот.Помогите Пж!

Математика

Высота футбольных ворот 2 метра 40 сантиметров, она в 2 раза больше высоты хоккейных ворот. Узнай высоту хоккейных ворот.Помогите Пж!

Автор: Гость