Допишите общие вопросы,Вставьте IS.ARE.HAVE.HAS.DO.DOES.Дайте краткий ответ, 541.......they in tye house?-Yes........................ 542

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Допишите общие вопросы,Вставьте IS.ARE.HAVE.HAS.DO.DOES.Дайте краткий ответ, 541.......they in tye house?-Yes........................ 542
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Are they in the house? yes,they are
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