Юра подарил одному товарищу 7 значков другому 8 значков и у него осталось 45 значков Сколько значков было у Юры?

Математика

Юра подарил одному товарищу 7 значков другому 8 значков и у него осталось 45 значков Сколько значков было у Юры?

Автор: Гость