Юра подарил одному товарищу 7 значков другому 8 значков и у него осталось 45 значков Сколько значков было у Юры?

Математика
Юра подарил одному товарищу 7 значков другому 8 значков и у него осталось 45 значков Сколько значков было у Юры?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7+8+45=60 значков было у Юры
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