Юра провёл у бабушки июнь и июль а ещё 2 смены по 12 дней на турбазе сколько длились ??аникулы если до занятий осталась 1 неделя

Математика

Юра провёл у бабушки июнь и июль а ещё 2 смены по 12 дней на турбазе сколько длились ??аникулы если до занятий осталась 1 неделя

Автор: Гость