Юра провёл у бабушки июнь и июль а ещё 2 смены по 12 дней на турбазе сколько длились ??аникулы если до занятий осталась 1 неделя

Математика
Юра провёл у бабушки июнь и июль а ещё 2 смены по 12 дней на турбазе сколько длились ??аникулы если до занятий осталась 1 неделя
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Июнь=30дн июль=31 дн 12×2=24 (дн) на турбазе в августе= (1 нед=7дн.., в августе 31дн-7дн=24 дн) 30+31+24=85 (дн) каникулы вне дома 85+7=92 (дн) всего длятся школьные каникулы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Уызға жарыған сөзінің мағынасы
Ответить
Биология
Составьте 4 пищевую цепь тропического леса
Ответить
Математика
8ц астыктан 6,8 ц ун ондырыледы. Астыктын канша пайызы калдык калады?
Ответить
Математика
Решите плз 485!!!! поставлю как лучший
Ответить
Русский язык
Кто напишет всех больше букв (ы) то и победит. Например: ыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыыы...
Ответить