Юра провёл у бабушки июнь и июль а ещё 2 смены по 12 дней на турбазе сколько длились ??аникулы если до занятий осталась 1 неделя
Математика
Юра провёл у бабушки июнь и июль а ещё 2 смены по 12 дней на турбазе сколько длились ??аникулы если до занятий осталась 1 неделя
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Июнь=30дн июль=31 дн 12×2=24 (дн) на турбазе в августе= (1 нед=7дн.., в августе 31дн-7дн=24 дн) 30+31+24=85 (дн) каникулы вне дома 85+7=92 (дн) всего длятся школьные каникулы
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