иван фёдорович(кратко о нём)

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не Иван Федорович, а Федор Иванович. сын Ивана 4, родился в 1557 году был умственно отсталым, любил звонить в колокола и часто молился. В 24 года женился на Ирине Годуновой (что впоследствии приблизило к трону ее брата Бориса Годунова). После убийства Иваном Грозным своего старшего сына Ивана Федор автоматически стал наследником. Готовить Федора на роль правителя гос-ва не было смысла, т.к. у него были слабо развиты умственные способности. В 1582 году седьмая жена Грозного Мария Нагая рожает ему сына Дмитрия. Возникло 2 группировки борющихся за власть: 1-Годуновы, 2-Нагие. В день смерти Ивана 4 (18 марта 1584 года) Нагие попытались сделать гос. переворот, но он провалился. Марию Нагую с сыном Дмитрием выслали из Москвы в город Углич. Таким образом возле неспособного к правлению царя сложилась мощная группировка во главе с Борисом годуновым и его дядей Никитой Романовым, а после смерти Романова полную власть получил Борис Годунов, которую Федор даровал ему специальным указом. В нем говорилось, что Годунов может править от имени Федора. Дальше идет правление Годунова.