Иван царевич сражался с 9-головыми и 4-головыми драконами. Сколько было 9-головых и 4-головых драконов , если всего у них 76 голов и 28 лап? (У каждого дракона по 2 ноги)
Математика
Иван царевич сражался с 9-головыми и 4-головыми драконами. Сколько было 9-головых и 4-головых драконов , если всего у них 76 голов и 28 лап? (У каждого дракона по 2 ноги)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28÷2=14(драконов)-всего; Пусть 9ти головых было х, тогда 4х головых было 14-х. Составим ур-е. 9х+4(14-х)=76; 9х+56-4х=76; 5х=76-56; 5х=20; х=20÷5; х=4; Значит, 9ти головых драконов было 4, а 4х головых 14-4=10.
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