Иван царевич сражался с 9-головыми и 4-головыми драконами. Сколько было 9-головых и 4-головых драконов , если всего у них 76 голов и 28 лап? (У каждого дракона по 2 ноги)

Математика

Иван царевич сражался с 9-головыми и 4-головыми драконами. Сколько было 9-головых и 4-головых драконов , если всего у них 76 голов и 28 лап? (У каждого дракона по 2 ноги)

Автор: Гость