Какая буква соответствует описанию:ручки в бочки? Как называется рассказ об этой букве.
Литература
Какая буква соответствует описанию:ручки в бочки? Как называется рассказ об этой букве.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это буква Ф. А разве у рассказа есть название? Там много сказок про ф
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