Чи можуть двоє чоловіків підняти ртуть об'ємом 10 літрів якщо кожен може підняти по 70 кілограмів ? а ) так . б ) ні . в ) зможуть якщо покличуть третього . г) залежить від форми . поможіть будьласка треба на завтра

Физика

Чи можуть двоє чоловіків підняти ртуть об'ємом 10 літрів якщо кожен може підняти по 70 кілограмів ? а ) так . б ) ні . в ) зможуть якщо покличуть третього . г) залежить від форми . поможіть будьласка треба на завтра

Автор: Гость