Чи можуть двоє чоловіків підняти ртуть об'ємом 10 літрів якщо кожен може підняти по 70 кілограмів ? а ) так . б ) ні . в ) зможуть якщо покличуть третього . г) залежить від форми . поможіть будьласка треба на завтра
Физика
Чи можуть двоє чоловіків підняти ртуть об'ємом 10 літрів якщо кожен може підняти по 70 кілограмів ? а ) так . б ) ні . в ) зможуть якщо покличуть третього . г) залежить від форми . поможіть будьласка треба на завтра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) так .............
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