Номер 1524 математика 5 класс помогите

Математика
Номер 1524 математика 5 класс помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(32,15+31,28+29,16+34,54)/4=127,13/4=31,7825 =приблизительно 31,78;(3,234+3,452+4,185+2,892)/4=13,763/4=3,44075=приблизительно 3,441

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