Народ, помогите пожалуйста! Дали тему доклада по экономике "Русские реформаторы ??рошлого об экономической роли государства".Нигде не могу найти информацию а скоро уже сдавать доклад.Помогите кто может пожалуйста!

Экономика

Народ, помогите пожалуйста! Дали тему доклада по экономике "Русские реформаторы ??рошлого об экономической роли государства".Нигде не могу найти информацию а скоро уже сдавать доклад.Помогите кто может пожалуйста!

Автор: Гость