Народ, помогите пожалуйста! Дали тему доклада по экономике "Русские реформаторы ??рошлого об экономической роли государства".Нигде не могу найти информацию а скоро уже сдавать доклад.Помогите кто может пожалуйста!
Экономика
Народ, помогите пожалуйста! Дали тему доклада по экономике "Русские реформаторы ??рошлого об экономической роли государства".Нигде не могу найти информацию а скоро уже сдавать доклад.Помогите кто может пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Императрица Екатерина II Министр финансов Сергей Витте Нарком финансов времен НЭПа Григорий Сокольников Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв Вот, поищите в интернете информацию по этим личностям. Они входят в число реформаторов прошлого.
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