С востока Азию омывает какой океан
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С востока Азию омывает какой океан
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тихий океан ........................
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