Помогите сделать задание 2 и 3 на двух листах
Английский язык
Помогите сделать задание 2 и 3 на двух листах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
He has tides this room ,does homework and makes lunch, but he hasn't washes dishes and putes clothes away
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Определите предложения, в которых глаголы употреблены Present Continuous. 1)Frank gets up at 6 o’clock. 2)What is auntie Pam doing now? 3)At ...
Информатика
Даны два натуральных числа n и m . Если одно из них делится на другое нацело , вывест?? 1 , иначе вывести любое другое целое число. Нужно сделать...
Українська мова