Определите предложения, в которых глаголы употреблены Present Continuous. 1)Frank gets up at 6 o’clock. 2)What is auntie Pam doing now? 3)At 4 o’clock Molly is doing her tests. 4)My friend often goes hiking. 5)Sandy’s goin...

Английский язык

Определите предложения, в которых глаголы употреблены Present Continuous. 1)Frank gets up at 6 o’clock. 2)What is auntie Pam doing now? 3)At 4 o’clock Molly is doing her tests. 4)My friend often goes hiking. 5)Sandy’s going to eat less fatty food.

Автор: Гость