Что такое речевая культура?

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Речевая культура – часть культуры народа, связанная с использованием языка. В неевключается сам язык, его этническая специфика, функциональные и социальные разновидности,воплощенные в устной или письменной форме. Кроме того, в нее входят и этнические особенностиязыковой картины мира, и сформировавшиеся обычаи и правила поведения (в том числе использованиеневербальных средств), совокупность текстов на данном языке.