Сообщение о царе колоколе .большого не надо
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Сообщение о царе колоколе .большого не надо
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Стоит этот замечательный памятник русским мастерам на Ивановской площади в Кремле, с восточной стороны колокольни Ивана Великого. Бронзовый гигант возвышается на 6,14 метра, а его диаметр равен 6,6 метра. Вес его составляет 192-202 тонны – никто не взвешивал его в наше время, он спокойно высится на своем каменном постаменте с 1836 года.История создания этого колокола очень длинная и начинается она в 1600 году. Именно в это время по приказу Бориса Годунова мастер Андрей Чохов отлил 40-тонный колокол, получивший название Большого Успенского. Но пожар уничтожил деревянную колокольню, в которой он находился, колокол упал и разбился. Впоследствии пожары еще не раз сыграют трагическую роль в судьбе Царь-колокола.Следующий правитель, Алексей Михайлович, решил, что без огромного колокола жить невозможно и распорядился отлить новый – больше и лучше прежнего.Осколки бывшего Царя собрали, добавили нового металла, и в 1652 году появился второй Царь-колокол, весивший уже 130 тонн, а в диаметре имевший 5,4 метра. Отливал его мастер Данила Данилов с сыном Емельяном. Но даже такой могучий инструмент не выдержал натиска человека – спустя два года колокол просто-напросто разбили при Рождественских звонах. Да не пропадать же добру! В 1655-м Александр Григорьев из остатков предыдущего колокола и опять-таки с прибавкой нового металла отлил 160-тонный Царь-колокол, один язык которого весил 4 тонны. Он был не только велик, но и красив. За 10 месяцев его изготовления на колоколе успели выгравировать изображение царя, царицы, патриарха Никона, херувимов. Это исполин протянул дольше других – до 1701 года, очередной пожар, уничтоживший все деревянные постройки Кремля, не пощадил и этот образец литейного мастерства.Год 1730-й. «Мы, ревнуя изволению предков наших, указали тот колокол перелить вновь с пополнением, чтобы в нем в отделке было весу 10 000 пуд», - так написала императрица Анна Иоанновна. И работа закипела. Никто из иностранных мастеров не взялся за такую задачу, зато нашлись умельцы на Руси. Мастер Иван Моторин, потомственный литейщик, с сыном Михаилом взялись за подготовительные работы. В соответствии с их указаниями сооружали яму для литья, укрепляли ее, оборудовали всем необходимым. Декоративные украшения на колоколе выполнили скульптор Федор Медведев и мастера "пьедестального и формовочного дела" Василий Кобелев и три Петра - Кохтев, Галкин и Серебряков.Предполагалось, что изготовление закончится в 1733 году, поэтому надпись на колоколе была подготовлена соответствующая. Но ни 1733-й, ни следующий год не положили конец трудам. Сначала проект слишком долго утверждали, затем произошла авария в печах, после умер мастер и все обязанности легли на плечи его сына. Только в ноябре 1735 года колокол был отлит. Металл плавили в течение 36 часов, а заливали его быстро – через 1 час 12 минут форма была заполнена. Еще два года готовый колокол доводили до полной готовности – заканчивали чеканные работы и украшения. Это и стало причиной очередной беды – не стой он в яме, полной деревянных лесов, может быть, пожар 1737 года и обошел его стороной. Но не обошел. К тому же на раскаленный колокол попала вода и он треснул. Использовать его было невозможно, потому он остался в яме почти на сто лет.В 1836 году колокол-неудачник был извлечен из своей могилы и стал известнейшей скульптурой. Он красив и сейчас, со своими медальонами, изображением царя и царицы, растительным орнаментом. Так колокол, в который ни разу и не ударили, стал памятником русским литейщикам и мастерам формовочного дела.
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