Что такое: Варвары солон гоплиты остракизм илоты ликург гомер фаланга (??о истории СРОЧНО!!!!)

История
Что такое: Варвары солон гоплиты остракизм илоты ликург гомер фаланга (??о истории СРОЧНО!!!!)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Варвары-люди, которые для  древних греков, а затем и для  римлян были чужеземцами, говорили на непонятном им языке и были чужды их культуре. Слово греческого и по-видимому, звукоподражательного происхождения. Салон- литературный, художественный или политический кружок избранных лиц, собирающихся в частном доме. Гоплит-  древнегреческий тяжёловооружённый  пеший воин. Остракизм- в  древних Афинах народное голосование, во время которого граждане на глиняных черепках писали имя гражданина, который угрожал демократии государства; если имя одного и того же человека написали 6 000 и более человек, его изгоняли на 10 лет. Илоты- в древней  Спарте земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между  крепостными и  рабами. Ликур- мифический древнеспартанский законодатель, которому древние писатели единогласно приписывают политическое устройство, господствовавшее в  Спарте в течение нескольких веков. Гомер- легендарный  древнегреческий поэт-сказитель, создатель  эпических поэм « Илиада» (древнейшего памятника европейской литературы. Фаланга-  боевой порядок ( строй)  пехоты в  Древней Македонии,Греции и ряде других государств, представляющий собой плотное построение воинов, в несколько  шеренг. Всо)
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