Что такое: Варвары солон гоплиты остракизм илоты ликург гомер фаланга (??о истории СРОЧНО!!!!)

Гость: Гость:

Варвары-люди, которые для древних греков, а затем и для римлян были чужеземцами, говорили на непонятном им языке и были чужды их культуре. Слово греческого и по-видимому, звукоподражательного происхождения. Салон- литературный, художественный или политический кружок избранных лиц, собирающихся в частном доме. Гоплит- древнегреческий тяжёловооружённый пеший воин. Остракизм- в древних Афинах народное голосование, во время которого граждане на глиняных черепках писали имя гражданина, который угрожал демократии государства; если имя одного и того же человека написали 6 000 и более человек, его изгоняли на 10 лет. Илоты- в древней Спарте земледельцы, находящиеся на промежуточном положении между крепостными и рабами. Ликур- мифический древнеспартанский законодатель, которому древние писатели единогласно приписывают политическое устройство, господствовавшее в Спарте в течение нескольких веков. Гомер- легендарный древнегреческий поэт-сказитель, создатель эпических поэм « Илиада» (древнейшего памятника европейской литературы. Фаланга- боевой порядок ( строй) пехоты в Древней Македонии,Греции и ряде других государств, представляющий собой плотное построение воинов, в несколько шеренг. Всо)