Из 1-го аквариума кубической формы с ребром 2 дм наполнено водой доверху, перелили воду во 2-ой аквариум такой же формы с ребром 4 дм. Какая часть аквариума заполнена водой?
Математика
Из 1-го аквариума кубической формы с ребром 2 дм наполнено водой доверху, перелили воду во 2-ой аквариум такой же формы с ребром 4 дм. Какая часть аквариума заполнена водой?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1/2 заполнена, так как когда с ребром 2, то до верха, а с ребром 4 ровно половина
Гость:
В первом аквариуме 2*2*2=8 куб.дм воды. Объем второго аквариума 4*4*4=64 куб. дм 8 от 64 составляет 1/8 часть. Заполнена во втором аквариуме будут 1/8 часть. Или 0, 125 часть
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