обьясните как решать уравнения столбиком

Уравнение в столбик это тупо сокращение а потом вычисление и нахождения икса или другого корня уравнения

Гость: Гость:

если например уравнение типо х2+х/х+1, то надо х2+х разложить, как х(х+1), а х+1 в числителе и знаменателе сократить, получится х=0