обьясните как решать уравнения столбиком

Алгебра
обьясните как решать уравнения столбиком
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение в столбик это тупо сокращение а потом вычисление и нахождения икса или другого корня уравнения
Гость:
если например уравнение типо х2+х/х+1, то надо х2+х разложить, как х(х+1), а х+1 в числителе и знаменателе сократить, получится х=0
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