3 cos x= -2 sin x пожалуйста

Алгебра
3 cos x= -2 sin x пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 cos x= -2 sin x  (cos x и sin x не могут одновременно быть равными 0, поэтому при делении на cos x потери корней не будет, делим) 3=-2tg x tgx =-3/2 x=-arctg(3/2)+pi*k,k є Z
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