В растворе содержится 40% соли.Если добавить 120 граммов соли ,то в растворе будет содержатся 70% соли.Сколько граммов соли было в растворе первоначально?

Гость: Гость:

пусть раствора было х, тогда соли в нем было 0,4х. В новом растворе соли стало 0,4х+120, а всего раствора стало х+120. Соли в нем оказалось 70%, т.е. 0,7(х+120). Уравнение 0,4x+120=0,7(x+120), 0,3x=36, x=120 - это было раствора, а соли в нем было первоначально 0,4*120=48 г