В растворе содержится 40% соли.Если добавить 120 граммов соли ,то в растворе будет содержатся 70% соли.Сколько граммов соли было в растворе первоначально?

Математика
В растворе содержится 40% соли.Если добавить 120 граммов соли ,то в растворе будет содержатся 70% соли.Сколько граммов соли было в растворе первоначально?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть раствора было х, тогда соли в нем было 0,4х.  В новом растворе соли стало  0,4х+120, а всего раствора стало х+120. Соли в нем оказалось 70%, т.е. 0,7(х+120). Уравнение 0,4x+120=0,7(x+120),   0,3x=36,  x=120 - это было раствора, а соли в нем было первоначально 0,4*120=48 г 
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