помогите нужно указать номера верных утверждений: 1. если две параллельные прямые пересечены третьей прямой. то внутренние накрест лежащие углы равны. 2. если при пересечении двух прямых третьей внутренние односторонние углы ра...

Геометрия

помогите нужно указать номера верных утверждений: 1. если две параллельные прямые пересечены третьей прямой. то внутренние накрест лежащие углы равны. 2. если при пересечении двух прямых третьей внутренние односторонние углы равны 70 градусов, то прямые параллельны. 3. Если при пересечении двух прямых третьей внутренние накрест лежащие углы равны 39 градусов и 141 градус, то прямые параллельны. 4. если при пересечении двух прямых третьей соответственные углы равны, то прямые параллельны. 5. если две параллельные прямые пересечены третьей прямой, то сумма внутренних накрест лежащих углов равна 180 градусов.

Автор: Гость