Как нарисовать эпизод "Скрип учится летать" сказки "Стрижонок Скрип"?
Литература
Как нарисовать эпизод "Скрип учится летать" сказки "Стрижонок Скрип"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я думаю можно нарисовать ноты и крылья
Гость:
Смотри нарисуй обрыв и птичку-Скрипа!!!!! небо и земля! а на обрыве птичка!! я бы нарисовала так!!
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