Ромб с острым углом а и стороной m вращается вокруг одной из сторон. Вычислите: а) площадь поверхности тела вращения б) объем этого тела. помогите до понедельника!

Геометрия

Ромб с острым углом а и стороной m вращается вокруг одной из сторон. Вычислите: а) площадь поверхности тела вращения б) объем этого тела. помогите до понедельника!

Автор: Гость