Ромб с острым углом а и стороной m вращается вокруг одной из сторон. Вычислите: а) площадь поверхности тела вращения б) объем этого тела. помогите до понедельника!
Геометрия
Ромб с острым углом а и стороной m вращается вокруг одной из сторон. Вычислите: а) площадь поверхности тела вращения б) объем этого тела. помогите до понедельника!
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