Стройный как......., толстый как.........

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Стройный как......., толстый как.........
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
сторйный как берёза толстый как корова) 
Гость:
Стройный как тополь, толстый как бочка
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