Каким видом труда ты хочешь заниматься? Ответ: Творческим трудом. Что для этого потребуется?
География
Каким видом труда ты хочешь заниматься? Ответ: Творческим трудом. Что для этого потребуется?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
талант и желание , воображение
Гость:
Для этого требуется развитая фонтазия,вообщажение,своя точка зрения,определённые навыки. Так же душа должна лежать к делу.
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