У дракона 3 головы.Если ему отрубить голову,то вместо нее вырастет 5 новых голов.Сколько голов отрубили дракону, если сейчас у него 67 голов?
Математика
У дракона 3 головы.Если ему отрубить голову,то вместо нее вырастет 5 новых голов.Сколько голов отрубили дракону, если сейчас у него 67 голов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отнимем от 67 3 получим 64.Так как вместо одного отрубленного растет 5 новых тогда можно считать что растет 4 голосы.64/4 равно 16.Ответ:16
Гость:
тут арифметическая прогресия an=a1+b(n-1); нам нужно найти n an=67; a1=3; b=4(разность между a(n) и a(n-1),т.е a2-a1= 7-3=4,a3-a2=11-7...итд) 67=3+4(n-1); 64/4=n-1; n=16+1=17 И вычитаем 1 т.к a1=3 было дано От: 16
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