Катер проплыл 7 км по течению реки и 24 км против течения той же реки за 1 час 15 минут.Найдите скорость течения реки если собственная скорость катера 26 км/ч.

Математика
Катер проплыл 7 км по течению реки и 24 км против течения той же реки за 1 час 15 минут.Найдите скорость течения реки если собственная скорость катера 26 км/ч.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть скорость течения х км/ч, тогда скорость по течению 26+х, против течения 26-х. Время по течению 7/(26+x),  против течения  24/(26-x). Уравнение 7/(26+x) +24/(26-х) = 5/4,   после упрощения:   5x^2 + 68x - 156 = 0 x=-15,6 не подходит по смыслу задачи;   x=2, т.е. скорость течения реки 2 км/ч
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