Катер проплыл 7 км по течению реки и 24 км против течения той же реки за 1 час 15 минут.Найдите скорость течения реки если собственная скорость катера 26 км/ч.

Гость: Гость:

пусть скорость течения х км/ч, тогда скорость по течению 26+х, против течения 26-х. Время по течению 7/(26+x), против течения 24/(26-x). Уравнение 7/(26+x) +24/(26-х) = 5/4, после упрощения: 5x^2 + 68x - 156 = 0 x=-15,6 не подходит по смыслу задачи; x=2, т.е. скорость течения реки 2 км/ч