Определите (в граммах) массу молекулы переоксида водорода (H2O2). Масса атома водорода равна 1 а.е.м., масса атома кислорода равна 16 а.е.м. 1 а.е.м.=1,67*10-27 кг.

Гость: Гость:

У нас 2 атома водорода и 2 атома кислорода. Значит общая масса =1*2+16*2=34 а.е.м. Теперь переведем в килограммы: 34*1.67*10^-27 кг=56.78*10^-27кг=56.78*10^-30 г.