Подъемный кран поднял груз массой 4,5 т на высоту 8 м за 40с .Определите мощность двигателя крана.
Физика
Подъемный кран поднял груз массой 4,5 т на высоту 8 м за 40с .Определите мощность двигателя крана.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Работа равна произведению массы на ускорение свободного падения (9,8 м/с2) и на изменение высоты (8м) Мощность равна (Работа)/(Время) То есть, Мощность=(4500*9,8*8)/40=8820 Вт Вроде так
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