найди наибольшие натуральное решение неравенства: х меньше (400000-98440):6*7+4920*907:123
Математика
найди наибольшие натуральное решение неравенства: х меньше (400000-98440):6*7+4920*907:123
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(400000-98440):6*7+4920*907:123= 388100 x=388099
Гость:
решим пример хменьше чем ( 400000 - 98440 ) : 6 * 7 + 4920 * 907 : 123 = 388100 по условию x должен быть меньше ответа. наибольшее меньшее значение 388099
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